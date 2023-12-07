Марценюк Кира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марценюк Кира Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1979

Отец: Телков Михаил Павлович

Мать: Телкова Кира Яковлевна

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