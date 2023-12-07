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Марценюк Кира Михайловна
Марценюк Кира Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1979
Пол
Женский
Отец
Телков Михаил Павлович
1953 г.р.
Мать
Телкова Кира Яковлевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1979
Отец:
Телков Михаил Павлович
Мать:
Телкова Кира Яковлевна
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