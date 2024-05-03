Лопухина Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1888 ст.
Дата смерти13.01.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1888 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.06.1888 ст.
Восприемники: Яков Тимофеевич Юдин, Мария Константиновна Лопухина
Смерть
13.01.1889 ст.
Причина смерти: мелковысыпное воспаление бронх
Похороны
15.01.1889 ст.