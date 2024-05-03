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Лопухина Ольга Дмитриевна

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.06.1888 ст.

Дата смерти

13.01.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1888 ст.

Отец: Лопухин Дмитрий Михайлович

Мать: Лопухина (Юдина) Агапия Тимофеевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.06.1888 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемники: Яков Тимофеевич Юдин, Мария Константиновна Лопухина
Смерть
13.01.1889 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: мелковысыпное воспаление бронх
Похороны
15.01.1889 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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