Каганкова (Лемегова) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганкова (Лемегова) Феодосия Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

28.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
15.08.1897

Дочь: Путятина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
17.06.1901

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1904
Причина смерти: роды
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