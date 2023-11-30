Каганкова (Лемегова) Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти28.02.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1893
Рождение ребёнка
15.08.1897
Дочь: Путятина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Рождение ребёнка
17.06.1901
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1904
Причина смерти: роды