Шеломов Леонтий (Лев) Иванович
Место рожденияПермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Дата рождения11.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1823
Отец: Шеломов Иван Агеев
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
01.12.1845
Сын: Шеломов Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
30.07.1852
Дочь: Евдокия Леонтьевна (Львовна)
Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Бракосочетание
07.01.1853
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Военная служба
1856
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шеломов Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно