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Шеломов Леонтий (Лев) Иванович

Место рождения

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод

Дата рождения

11.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1823

Отец: Шеломов Иван Агеев

Мать: Шеломова Соломея Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
01.12.1845

Сын: Шеломов Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
30.07.1852

Дочь: Евдокия Леонтьевна (Львовна)

Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Бракосочетание
07.01.1853

Жена: Шеломова София Васильевна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Военная служба
1856
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шеломов Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: Шеломова Федора Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Федора Федоровна

Смерть
Неизвестно
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