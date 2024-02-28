Камаев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Камаев Василий

Автор
ОК
Корчагина О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Камаев Сергей Васильевич27.09.1971 г.р.
Камаев Игорь Васильевич27.07.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1971

Сын: Камаев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1976

Сын: Камаев Игорь Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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