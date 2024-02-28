Камаев Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Камаев Сергей Васильевич27.09.1971 г.р.
Камаев Игорь Васильевич27.07.1976 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1971
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1976
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно