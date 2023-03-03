Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
ЖИЗНЕЙКА бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782 У него жена Дарья Андреева дочь старинная той же вотчины деревни Жизнейки 39=1743 МК-1801 04.03.1801 Деревни Куликина крестьянин Михаил Осипов 65 лет неизв... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мина Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
РС-1782, страница 1373 Мина 15=1767 МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни И... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
РС-1782, страница 1372 Анна 13=1769
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
РС-1782, страница 1773 Иринья 8=1774
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
РС-1782, страница 1373 Матрона 3=1779 МК-1800 28.05.1800 Того же уезда оной же вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын отрок Егор Васильев с девкой той же вотчины деревни Куликина с крестьянской д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иосифов
Место жительства
Неизвестно
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно