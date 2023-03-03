Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

ЖИЗНЕЙКА бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782 У него жена Дарья Андреева дочь старинная той же вотчины деревни Жизнейки 39=1743 МК-1801 04.03.1801 Деревни Куликина крестьянин Михаил Осипов 65 лет неизв... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Мина Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1373 Мина 15=1767 МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни И... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

РС-1782, страница 1372 Анна 13=1769
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

РС-1782, страница 1773 Иринья 8=1774
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1373 Матрона 3=1779 МК-1800 28.05.1800 Того же уезда оной же вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын отрок Егор Васильев с девкой той же вотчины деревни Куликина с крестьянской д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иосифов

Место жительства
Неизвестно
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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