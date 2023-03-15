Potulicka (Lubomirska) Maria Innocenta
Место рожденияPrzeworsk, Przeworsk County, Podkarpackie Voivodeship, Poland
Дата рождения04.07.1894
Дата смерти13.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894
Przeworsk, Przeworsk County, Podkarpackie Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
house wiife
Место жительства
Неизвестно
California, United States
Смерть
13.11.1979
Culver City, Los Angeles County, California, United States
Похороны
Неизвестно
near Poznań, Poland