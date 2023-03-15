Potulicka (Lubomirska) Maria Innocenta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potulicka (Lubomirska) Maria Innocenta

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Место рождения

Przeworsk, Przeworsk County, Podkarpackie Voivodeship, Poland

Дата рождения

04.07.1894

Дата смерти

13.11.1979

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894

Отец: Lubomirski H. Szreniawa Bez Krzyża Andrzej

Мать: Lubomirska Eleonora Teresa

Przeworsk, Przeworsk County, Podkarpackie Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
house wiife
Место жительства
Неизвестно
California, United States
Смерть
13.11.1979
Culver City, Los Angeles County, California, United States
Похороны
Неизвестно
near Poznań, Poland
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