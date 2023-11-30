Лиходумова (Власова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения18.11.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872
Отец: Власовъ Андрей
Мать: Вавилова Матрона
Рождение ребёнка
14.10.1893
Дочь: Лиходумова Анна
Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Лиходумова Агафья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Лиходумовъ Пафнутий
Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий
Рождение ребёнка
?.01.1898
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий
Рождение ребёнка
27.10.1899
Сын: Лиходумовъ Кузьма
Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий