Лиходумова (Власова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова (Власова) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872

Отец: Власовъ Андрей

Мать: Вавилова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1893

Дочь: Лиходумова Анна

Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Лиходумова Агафья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Лиходумовъ Пафнутий

Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1898

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Лиходумовъ Кузьма

Отец ребёнка: Лиходумовъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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