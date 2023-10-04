Кирдин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Около 06.04.1934
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
02.09.1936
Сын: Кирдин Александр
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Анна
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирдин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Смерть
1941