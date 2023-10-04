Кирдин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирдин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Около 06.04.1934

Сын: Кирдин Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Кирдин Александр

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Анна

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирдин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Смерть
1941
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