Бобраков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бобраков Иван Семенович
Мать: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
22.06.1933
Дочь: ?
Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.01.1940
Сын: Бобраков Александр Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.11.1940
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл