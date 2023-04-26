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Бобраков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бобраков Иван Семенович

Мать: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
22.06.1933

Дочь: ?

Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.01.1940

Сын: Бобраков Александр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.11.1940

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл
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