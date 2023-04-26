Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1933
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1940
Сын: Бобраков Александр Иванович
Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1940
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл