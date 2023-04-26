Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1933

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1940

Сын: Бобраков Александр Иванович

Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1940

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Бобраков Иван Иванович

Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл
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