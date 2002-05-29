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Борщев Егор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1927

Дата смерти

29.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1960

Дочь: Трапезникова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева

Рождение ребёнка
27.07.1961

Дочь: Якубенко Елена Егоровна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна Борщева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна Борщева

Смерть
29.05.2002
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