Орлова (Оконишникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Оконишникова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

23.03.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1795 ст.

Сын: Орлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Андреевич

Смерть
23.03.1842 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Ваганьковском кладбище
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