Орлова (Оконишникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти23.03.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1795 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Андреевич
Смерть
23.03.1842 ст.
Похоронена на Ваганьковском кладбище