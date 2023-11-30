Филатов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно