Смоленская (Холодило) Фомаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1868
Бракосочетание
29.05.1889 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.04.1890 ст.
Сын: Смоленский Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1892 ст.
Сын: Смоленский Иосиф Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.
Сын: Смоленский Лазарь Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Сын: Смоленский Михаил І Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1900 ст.
Сын: Смоленский Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.
Сын: Смоленский Михаил ІІ Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович
Смерть
Неизвестно