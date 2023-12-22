Смоленская (Холодило) Фомаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленская (Холодило) Фомаида Ивановна

Место рождения

Железники, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

13.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1868

Отец: Холодило Иван Игнатьевич

Мать: Холодило Феадора Алексеевна или Семёновна

Железники, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
29.05.1889 ст.

Муж: Смоленский Аонасий Иванович

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.04.1890 ст.

Сын: Смоленский Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.11.1892 ст.

Сын: Смоленский Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.

Сын: Смоленский Лазарь Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Сын: Смоленский Михаил І Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
31.12.1900 ст.

Сын: Смоленский Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.

Сын: Смоленский Михаил ІІ Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленский Аонасий Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Железники, Мядельский район, Минская область
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