Братчиков Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братчиков Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1964

Отец: Братчиков Виталий Романович

Мать: Братчикова Любовь

Рождение ребёнка
21.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Братчикова Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
29.10.1990

Дочь: Шамшурина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Братчикова Лариса Леонидовна

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