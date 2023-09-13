Братчиков Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1964
Отец: Братчиков Виталий Романович
Мать: Братчикова Любовь
Рождение ребёнка
21.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Братчикова Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
29.10.1990
Дочь: Шамшурина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Братчикова Лариса Леонидовна