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Васильев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: Васильев Иван Андреянович

Мать: Васильева Евдокия (Евгения) Ильинична

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