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Васильев Василий Иванович
Васильев Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1949
Пол
Мужской
Отец
Васильев Иван Андреянович
1905 г.р.
Мать
Васильева Евдокия (Евгения) Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец:
Васильев Иван Андреянович
Мать:
Васильева Евдокия (Евгения) Ильинична
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