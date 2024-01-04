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Корзников Константин Петрович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Корзников Пётр Васильевич

Мать: не указана

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Корзников Иван Константинович

Мать ребёнка: Корзникова Пиама Ильинична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корзников Онисим Константинович

Мать ребёнка: Корзникова Пиама Ильинична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Пиама Ильинична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар
Смерть
Неизвестно
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