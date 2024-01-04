Корзников Константин Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Корзников Пётр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Корзников Иван Константинович
Мать ребёнка: Корзникова Пиама Ильинична
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корзников Онисим Константинович
Мать ребёнка: Корзникова Пиама Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар
Смерть
Неизвестно