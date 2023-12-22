Туткевич (Захватаева) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь купца 3-й гильдии Якова Антоновича Захватаева.
Бракосочетание
Около 1829
Рождение ребёнка
23.10.1830
Сын: Туткевич Яков Ильич
Отец ребёнка: Туткевич Илья Трофимович
Родился в военном поселении под Новгородом. Дворянин.
Место жительства
19.07.1831
Убит муж во время бунта в военном поселении под Новгородом. После похорон беременная Прасковья Яковлевна с сыном уехала к родителям в Новгород.
Рождение ребёнка
04.03.1832
Дочь: Нестерова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Туткевич Илья Трофимович
Место жительства
1838
Отдала сына Якова на обучение в Павловский кадетский корпус в Санкт-Петербурге на полное государственное обеспечение, как сына погибшего на службе офицера и дворянина.
Место жительства
1839
Отдала дочь Анну на воспитание в Екатерининский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге на полное государственное обеспечение, как дочь погибшего на службе офицера и дворянина.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850