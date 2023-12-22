Туткевич (Захватаева) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туткевич (Захватаева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дочь купца 3-й гильдии Якова Антоновича Захватаева.
Бракосочетание
Около 1829

Муж: Туткевич Илья Трофимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1830

Сын: Туткевич Яков Ильич

Отец ребёнка: Туткевич Илья Трофимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Родился в военном поселении под Новгородом. Дворянин.
Место жительства
19.07.1831
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Убит муж во время бунта в военном поселении под Новгородом. После похорон беременная Прасковья Яковлевна с сыном уехала к родителям в Новгород.
Рождение ребёнка
04.03.1832

Дочь: Нестерова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Туткевич Илья Трофимович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
1838
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдала сына Якова на обучение в Павловский кадетский корпус в Санкт-Петербурге на полное государственное обеспечение, как сына погибшего на службе офицера и дворянина.
Место жительства
1839
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдала дочь Анну на воспитание в Екатерининский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге на полное государственное обеспечение, как дочь погибшего на службе офицера и дворянина.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
После 1850
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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