Бедин Николай ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедин Николай ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бедин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна

Воронежская область, Добринский район, с/с Среднинский
Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Прошкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бедин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедина Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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