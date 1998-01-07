Золотова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1998

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1998

Отец: Золотов Дмитрий Николаевич

Мать: Золотова Елена

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