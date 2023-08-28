Нагорных Екатерина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорных Екатерина Димитриева

Нагорных Екатерина Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Нагорных Андрей Анисимов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорных Андрей Анисимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close