Исакова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Исаков Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Исакова Акулина Петровна
Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Исаков Илья Петрович
Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно