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Исакова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Исаков Максим Петрович

Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Исаков Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Исакова Акулина Петровна

Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Исаков Илья Петрович

Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Исаков Феофан Петрович

Отец ребёнка: Исаков Пётр Васильевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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