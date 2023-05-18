Гудзь Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудзь Николай Иванович

Гудзь Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.?.1864

Жена: Гудзь Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 5
Рождение ребёнка
25.02.1865

Сын: Гудзь Теодор Николаевич

Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 5
Рождение ребёнка
30.12.1866

Сын: Гудзь Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 5
Рождение ребёнка
30.12.1868

Сын: Гудзь Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close