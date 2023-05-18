Гудзь Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1864
Жена: Гудзь Мария Григорьевна
дом 5
Рождение ребёнка
25.02.1865
Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна
дом 5
Рождение ребёнка
30.12.1866
Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна
дом 5
Рождение ребёнка
30.12.1868
Мать ребёнка: Гудзь Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно