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(Бесова) Наталья
(Бесова) Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1836
Пол
Женский
Отец
Бесовъ Иванъ
1812 г.р.
Мать
Бесова (Черемухина) Матрена
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1836
Отец:
Бесовъ Иванъ
Мать:
Бесова Матрена
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