Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Горшенинъ Стефанъ
Горшенинъ Стефанъ
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Пол
Мужской
Отец
Горшенинъ Семенъ
1860 г.р.
Мать
Горшенина (Антипина) Анастасія
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Горшенинъ Семенъ
Мать:
Горшенина Анастасія
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия