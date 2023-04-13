Жирякова (Безпалова) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирякова (Безпалова) Агриппина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Безпалов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1852

Муж: Жиряков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кожевникова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Жиряков Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1860

Сын: Жиряков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
02.01.1862

Сын: Жиряков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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