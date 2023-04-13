Жирякова (Безпалова) Агриппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Безпалов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1852
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кожевникова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
11.10.1858
Сын: Жиряков Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
25.02.1860
Сын: Жиряков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1862
Сын: Жиряков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Жиряков Михаил Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно