Некрасов Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Стефан Платонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно