Некрасов Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Василий Стефанович

Некрасов Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Стефан Платонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close