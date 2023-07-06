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Аполлинария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Васильевский Варфоломей Никанорович

Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович

Першинская, Вельский уезд, Вологодская губерния
1.6.1860 родился Варфоломей удельного ведомства деревни Першинской крестьянин Никанор Федоров Васильевский и Аполлинария Михайловна. Крещен 2.6 восприемник того же дому крестьянин Лука Петров Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дербина Александра Никаноровна

Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович

Першинская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильевский Ермолай Никанорович

Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович

Першинская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевский Никанор Фёдорович

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