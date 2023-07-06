Аполлинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Васильевский Варфоломей Никанорович
Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович
1.6.1860 родился Варфоломей удельного ведомства деревни Першинской крестьянин Никанор Федоров Васильевский и Аполлинария Михайловна. Крещен 2.6 восприемник того же дому крестьянин Лука Петров Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дербина Александра Никаноровна
Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильевский Ермолай Никанорович
Отец ребёнка: Васильевский Никанор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно