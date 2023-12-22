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Пино Христофор Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1907

Дата смерти

После 05.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Холин Александр Иванович

Мать ребёнка: Пино Мария Васильевна

Раскулачивание
1931
1907 г., урож. и житель с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. нач. В 1931 г. раскулачен с конф. имущества. Механик МТС. Арестован 05.12.1937 г. Реабилитирован. РАССТРЕЛЯТЬ
Рождение ребёнка
30.04.1936

Дочь: Пино София Христофоровна

Мать ребёнка: Пино Мария Васильевна

Пино Христофора Саввича арестовали , в последствии расстреляли. Мать Софии, выйдя замуж повторно, взяла фамилию Холина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пино Мария Васильевна

Смерть
После 05.12.1937
Арестован 05.12.1937. Точная дата и место расстрела не известны.
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