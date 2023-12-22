Пино Христофор Саввич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиПосле 05.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Пино Мария Васильевна
Раскулачивание
1931
1907 г., урож. и житель с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. нач. В 1931 г. раскулачен с конф. имущества. Механик МТС. Арестован 05.12.1937 г. Реабилитирован. РАССТРЕЛЯТЬ
Рождение ребёнка
30.04.1936
Дочь: Пино София Христофоровна
Мать ребёнка: Пино Мария Васильевна
Пино Христофора Саввича арестовали , в последствии расстреляли. Мать Софии, выйдя замуж повторно, взяла фамилию Холина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пино Мария Васильевна
Смерть
После 05.12.1937
Арестован 05.12.1937. Точная дата и место расстрела не известны.