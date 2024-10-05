Арсентьева (Анохина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2003
Сын: Арсентьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Арсентьев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
13.12.2017
Сын: Арсентьев Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Арсентьев Сергей Юрьевич