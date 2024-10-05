Арсентьева (Анохина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Анохина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.07.2003

Сын: Арсентьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Арсентьев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.12.2017

Сын: Арсентьев Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Арсентьев Сергей Юрьевич

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