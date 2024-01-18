Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1839
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Усов Степан Петрович
Рождение
1849
Отец: Степан Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1869
Муж: Усов Степан Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Усов Степан Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1871
Дочь: Кристина Стефанова
Отец ребёнка: Усов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Иван Степанович
Отец ребёнка: Усов Степан Петрович