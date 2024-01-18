Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1839

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Усов Степан Петрович

Рождение
1849

Отец: Степан Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1869

Муж: Усов Степан Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Усов Степан Петрович

Рождение ребёнка
23.08.1871

Дочь: Кристина Стефанова

Отец ребёнка: Усов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Иван Степанович

Отец ребёнка: Усов Степан Петрович

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