Фурдак (Щербань) Евфросинья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1882 ст.
Старший вахмистр Филипп Емельянович Кулик, дворянин Филипп Ильич Проценко, мещанин Иван Александрович Кожушкин, унтер-офицер Степан Антонович Карпенко
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фурдак Вера Макаровна
Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Фурдак Владимир Макарович
Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович
Смерть
Неизвестно