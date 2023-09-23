Фурдак (Щербань) Евфросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурдак (Щербань) Евфросинья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1882 ст.

Муж: Фурдак Макарий Семёнович

Криски, Чернігівська область
Старший вахмистр Филипп Емельянович Кулик, дворянин Филипп Ильич Проценко, мещанин Иван Александрович Кожушкин, унтер-офицер Степан Антонович Карпенко
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фурдак Вера Макаровна

Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Фурдак Пётр Макарович

Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Фурдак Владимир Макарович

Отец ребёнка: Фурдак Макарий Семёнович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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