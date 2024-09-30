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Пюккёнен Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюккёнен Абрам

Рождение ребёнка
23.11.1852

Дочь: Пумалайнен (Пюккёнен) Катарина Абрамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1855

Дочь: (Пюккёнен) Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: (Пюккёнен) Елизабет Абрамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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