Пюккёнен Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пюккёнен Абрам
Рождение ребёнка
23.11.1852
Дочь: Пумалайнен (Пюккёнен) Катарина Абрамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам
Рождение ребёнка
02.04.1855
Дочь: (Пюккёнен) Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: (Пюккёнен) Елизабет Абрамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Абрам
Смерть
Неизвестно