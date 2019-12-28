Костриков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1956
Дата смерти28.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.12.2019