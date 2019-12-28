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Костриков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1956

Дата смерти

28.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1956

Отец: Кострюков Николай Ксенафонтович

Мать: Кострюкова (Кузенкова) Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.12.2019

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