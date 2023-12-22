Ляхов (мещанин) Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти23.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
29.?.1871
Жена: Ляхова Пелагея Тарасова
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Тарасова
Рождение ребёнка
15.02.1887
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.05.1889
Сын: Ляхов (однодворец) Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.04.1891
Сын: Ляхов (однодворец) Пмв Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.07.1900
Сын: Ляхов (мещанин) Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1902