Ляхов (мещанин) Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (мещанин) Яков Иванович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

23.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Мать: Ляхова Дарья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1871

Жена: Ляхова Пелагея Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1887

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1889

Сын: Ляхов (однодворец) Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1891

Сын: Ляхов (однодворец) Пмв Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Ляхов (мещанин) Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Ляхова Анастасия Тимофеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Анастасия Тимофеевна

Смерть
23.11.1902
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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