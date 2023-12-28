Вологдин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Вологдин Дормидонт
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
15.08.1934
Дочь: Тарасова Лилия
Мать ребёнка: Смирнова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Скоблюк Нелли
Мать ребёнка: Смирнова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно