Вологдин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологдин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Вологдин Дормидонт

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Тарасова Лилия

Мать ребёнка: Смирнова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Скоблюк Нелли

Мать ребёнка: Смирнова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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