Арсланов Айдар Расимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланов Айдар Расимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсланов Расим Валиевич

Мать: Арсланова Римма Ринатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсланов Феликс Айдарович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсланов Данил Айдарович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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