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Оников Мир Антонович

Место рождения

Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд

Дата рождения

06.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926

Отец: Оников Антон Максимович

Мать: Оникова Пелагея Ивановна

Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд
Бракосочетание
12.09.1951

Жена: Оникова Зинаида Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.09.1952

Дочь: Козлюк Галина Мировна

Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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