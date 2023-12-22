Оников Мир Антонович
Место рождения
Дата рождения06.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926
Отец: Оников Антон Максимович
Мать: Оникова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
12.09.1951
Жена: Оникова Зинаида Ивановна
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.09.1952
Дочь: Козлюк Галина Мировна
Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оникова Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно