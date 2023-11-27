(Вороный) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вороный) Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1867

Отец: Вороный/ Сивенко Василий Петрович

Мать: Агафия Зиновьевна

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