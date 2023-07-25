Кривошея Мирон Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Мироновна
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кривошея Александр Миронович
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Игнатенко Екатерина Мироновна
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.06.1908
Дочь: Александра Мироновна
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.03.1910
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кривошея Василий Миронович
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937