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Кривошея Мирон Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кривошея Макарий Федорович

Мать: Кривошея Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Мироновна

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кривошея Александр Миронович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Игнатенко Екатерина Мироновна

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.06.1908

Дочь: Александра Мироновна

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.03.1910

Сын: Кривошея Антон Миронович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кривошея Василий Миронович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошея Матрена Афанасьевна

Смерть
1937
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