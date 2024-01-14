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Абрашков Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Абрашков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1919

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: Абрашкова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрашков Иван Константинович

Мать ребёнка: Абрашкова Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрашкова Марья Ивановна

Смерть
01.01.1978
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