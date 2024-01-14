Абрашков Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1893
Дата смерти01.01.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
Отец: Абрашков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1919
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: Абрашкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрашков Иван Константинович
Мать ребёнка: Абрашкова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрашкова Марья Ивановна
Смерть
01.01.1978