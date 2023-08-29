Колгатина Параскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1800

Дата смерти

09.12.1856

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1821

Сын: Колгатин Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1823

Дочь: Калгатина Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Колгатина Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Колгатина Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Колгатин Ефрем Артемьевич

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Колгатин Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Артем Кузьмич

Смерть
09.12.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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