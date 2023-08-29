Колгатина Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1800
Дата смерти09.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1798 или 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1821
Сын: Колгатин Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Рождение ребёнка
01.11.1823
Дочь: Калгатина Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Колгатина Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Колгатина Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Колгатин Ефрем Артемьевич
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Колгатин Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Колгатин Артем Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1856