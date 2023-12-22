Усольцова (Безсонова) Аграфена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцова (Безсонова) Аграфена Константиновна

Место рождения

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Усольцов Василий Федорович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Усольцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Усольцов Василий Федорович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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