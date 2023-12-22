Усольцова (Безсонова) Аграфена Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Усольцов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Усольцов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Усольцов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно