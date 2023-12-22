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Скворцов Василий Иванович

Место рождения

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.01.1868

Дата смерти

01.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868

Отец: Скворцов Иван Никитович

Мать: Платонова Анисья

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Елисеева Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Скворцова Мария Михайловна

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Мария Михайловна

Смерть
01.01.1936
Малаховка, Люберцы, Московская область
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
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