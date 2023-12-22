Скворцов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1868
Дата смерти01.01.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868
Отец: Скворцов Иван Никитович
Мать: Платонова Анисья
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Елисеева Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Скворцова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1936
Малаховка, Люберцы, Московская область
Причина смерти: кровоизлияние в мозг