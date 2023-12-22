Волков Тихон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Волков Иван Степанов
Мать: Волкова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
04.01.1826
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
25.01.1827
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
03.01.1828
Сын: Волков Георгий (Егор) Тихонов
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
18.11.1828
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
03.01.1830
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
07.01.1831
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
03.03.1832
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
02.07.1833
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Рождение ребёнка
30.01.1835
Дочь: Анфисса Тихонова
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова
Смерть
Неизвестно