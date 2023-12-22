Волков Тихон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Тихон Иванов

Волков Тихон Иванов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Волков Иван Степанов

Мать: Волкова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Волкова Екатерина Никифорова

Рождение ребёнка
04.01.1826

Сын: Волков Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1827

Сын: Волков Ипполит Тихонов

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1828

Сын: Волков Георгий (Егор) Тихонов

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1828

Сын: Волков Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1830

Сын: Волков Георгий Тихонов

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1832

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1833

Сын: Волков Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1835

Дочь: Анфисса Тихонова

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close