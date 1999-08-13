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Wilde Walter E
Wilde Walter E
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1922
Дата смерти
13.08.1999
Пол
Мужской
Отец
Wilde Rudolf
1889 г.р.
Мать
Kolke Emilie
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922
Отец:
Wilde Rudolf
Мать:
Kolke Emilie
Смерть
13.08.1999
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