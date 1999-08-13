Wilde Walter E — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wilde Walter E

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1922

Дата смерти

13.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922

Отец: Wilde Rudolf

Мать: Kolke Emilie

Смерть
13.08.1999
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