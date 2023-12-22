Батюкова (Климушкина) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1877
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1877
Бракосочетание
31.01.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1897
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1900
Дочь: Щаева Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Батюков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Батюков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
31.08.1906
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
02.10.1909
Сын: Батюков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Панина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
29.01.1915
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
07.06.1917
Дочь: Елясина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1957
Смерть
1957