Батюкова (Климушкина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова (Климушкина) Дарья Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1877

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1877

Отец: Климушкин Василий Лукьянович

Мать: Климушкина Васса Семёновна-Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1896

Муж: Батюков Алексей Филиппович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1897

Сын: Батюков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1900

Дочь: Щаева Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Батюков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Батюков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1906

Сын: Батюков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1909

Сын: Батюков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Панина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1915

Сын: Батюков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1917

Дочь: Елясина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Батюков Алексей Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
1957
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1957
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