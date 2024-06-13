Мурашева Алла Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.2004
Дочь: Рычкова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Рычков Михаил Валерьевич
Рождение ребёнка
30.11.2004
Дочь: Рычкова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рычков Михаил Валерьевич