Роговенько Дометий Семенович
Место рождения
Дата рождения05.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1884
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
16.12.1906
Сын: Роговенько Даниил Дометьевич
Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1909
Дочь: Роговенько Параскева Дометьевна
Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Роговенько Василий Дометьевич
Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1916
Дочь: Роговенько Мария Дометьевна
Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна
Смерть
Неизвестно