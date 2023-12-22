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Роговенько Дометий Семенович

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

05.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1884

Отец: Роговенько Семен Васильевич

Мать: Роговенько Марфа Павловна

Авдеевка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Роговенько Харитина Ивановна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Роговенько Даниил Дометьевич

Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1909

Дочь: Роговенько Параскева Дометьевна

Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Роговенько Василий Дометьевич

Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1916

Дочь: Роговенько Мария Дометьевна

Мать ребёнка: Роговенько Харитина Ивановна

Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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